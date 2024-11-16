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انطلاق الانتخابات البلدية في ليبيا

أرشيفية
17 نوفمبر 2024 01:16

بنغازي (الاتحاد)

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انطلاق التصويت في الانتخابات العامة باليابان

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس، انطلاق عملية التصويت لانتخاب المجموعة الأولى من المجالس البلدية في البلاد واختيار 58 مجلساً بلدياً جرى توزيعها على 352 مركزاً انتخابياً و777 محطة اقتراع.
وذكرت المفوضية في بيان أنها بدأت بفتح مراكز الاقتراع عند الساعة التاسعة من صباح أمس، وتستمر حتى السادسة مساءً في عملية انتخابية تعقد كل أربع سنوات في كل بلدية بنظامي القائمة والأفراد. وقالت إنه من المتوقع أن يتوجه أكثر من 186 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع وهم مجموع المسجلين في سجل انتخاب المجالس البلدية. ودعت المفوضية كل المسجلين إلى «تحمل مسؤولياتهم، والتوجه إلى مراكز الانتخاب المسجلين بها وممارسة حقهم في التصويت واختيار مَن يمثلهم في المجلس البلدي». كما دعت المنظمات التي اعتمدت لمراقبة الانتخابات وكلاء المرشحين إلى «ضرورة التقيد بالنظم التي وضعت لممارسة مهامهم واتباع القواعد التي تنظم عملية المراقبة والمتابعة لسير العملية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن رؤساء المراكز تنظيماً لسير العملية الانتخابية ومنعاً لأي عملية اختراق قد تحصل أثناء الانتخابات.
وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، ستيفاني خوري، خلال حضورها الإعلان عن انطلاق الانتخابات البلدية، «إن الانتخابات الشاملة والشفافة والموثوقة وسيلة لتعزيز العقد الاجتماعي بين مؤسسات الدولة الليبية والشعب»، مؤكدةً أن هذه التجربة تمثل دليلاً على أن إجراء الانتخابات أمر ممكن في ليبيا كأداة للتناوب السلمي على السلطة. وحثت المسؤولة الأممية جميع الناخبين المسجلين، بمن فيهم النساء والشباب وذوو الاحتياجات الخاصة والمكونات الثقافية في البلديات المستهدفة، على المشاركة بفعالية في هذه الممارسة الديمقراطية.

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