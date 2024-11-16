الأحد 17 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يدعو لإنهاء الأزمة دبلوماسياً في 2025

خلال جلسة تدريبية شارك فيها 2000 من المجندين والمحاربين القدامى الأوكرانيين شرق فرنسا (رويترز)
17 نوفمبر 2024 01:16

كييف (وكالات)

أخبار ذات صلة
خبراء لـ «الاتحاد»: الإمارات تعزز دور «مجموعة العشرين» لمواجهة التحديات العالمية
الأسهم الأميركية تتراجع بفعل غموض مسار خفض «الفائدة»

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يريد إنهاء الحرب مع روسيا في 2025 بالوسائل الدبلوماسية، في مقابلة نُشرت أمس، معتبراً أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين لا يريد السلام على الإطلاق.
وتحدث زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه إذاعة أوكرانيا عن وضع «معقد للغاية» على الجبهة الشرقية، حيث يحرز الجيش الروسي تقدماً سريعاً أمام الجيش الأوكراني، وقال «من جانبنا، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لضمان انتهاء هذه الحرب العام المقبل، علينا أن ننهيها بالوسائل الدبلوماسية، وأعتقد أن هذا مهم جداً».
ورداً على سؤال حول الشروط التي يجب توفرها لبدء المفاوضات، اعتبر الرئيس الأوكراني أن ذلك ممكن في «حال لم تكن أوكرانيا وحدها مع روسيا» وإذا كانت قوية، في نداء ضمني لحلفائها الغربيين.
وأوضح زيلينسكي «إذا لم نتحدث سوى مع بوتين، ووجدنا أنفسنا في الظروف الحالية، غير مدعومين ببعض العناصر المهمة، أعتقد أن أوكرانيا ستكون الخاسرة في هذه المفاوضات»، مشيراً إلى أن هذا لن يؤدي إلى نهاية عادلة للحرب التي بدأت  في فبراير 2022.
وتخشى كييف أن تفقد دعم الولايات المتحدة الضروري لجيشها الذي يواجه صعوبات على الجبهة، بعد فوز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية. ولطالما انتقد الرئيس المنتخب المساعدات التي تقدمها بلاده لأوكرانيا، مؤكداً أن بإمكانه وقف الحرب خلال «24 ساعة» دون أن يكشف عن تفاصيل خطته.
ويخشى زيلينسكي أن يُجبر على مفاوضات غير مواتية لأوكرانيا التي نددت أمس الأول بأول اتصال هاتفي منذ أكثر من عامين بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الروسي.
واعتبر الرئيس الأوكراني أن التحدث مع بوتين يفسح المجال لمختلف الاحتمالات.
إلا أن الموقفين الروسي والأوكراني متعارضان، فكييف ترفض التنازل عن الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي، فيما تعتبر موسكو ذلك شرطاً.
أكد بوتين خلال اتصاله مع شولتس أن أي اتفاق سلام مع أوكرانيا يجب أن يعكس الواقع الجديد على الأرض، بحسب الكرملين.
وفي مقابلته أمس، أكد الرئيس الأوكراني أن نظيره الروسي لا يريد السلام على الإطلاق.
كما رأى زيلينسكي أن «الوضع في الشرق معقد حقا».
وأوضح الرئيس الأوكراني أن الجيش الروسي يتقدم أمام القوات الأوكرانية لأن التزود بالأسلحة والمجندين الجدد «بطيء». إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت السيطرة على قريتين جديدتين في منطقة دونيتسك.

فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا
فلاديمير بوتين
الجيش الروسي
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
أولاف شولتس
آخر الأخبار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق غداً
علوم الدار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق غداً
اليوم 22:41
علوم الدار
نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية للبرازيل
17 نوفمبر 2024
رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي
الأخبار العالمية
«البرلمان العربي» يحذر من الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية
17 نوفمبر 2024
دخان كثيف من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت أحد أحياء مدينة صور بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية
17 نوفمبر 2024
خلال جلسة تدريبية شارك فيها 2000 من المجندين والمحاربين القدامى الأوكرانيين شرق فرنسا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لإنهاء الأزمة دبلوماسياً في 2025
17 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©