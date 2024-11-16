قذيفة مدفعية تضرب قاعدة للــ«يونيفيل» في جنوب لبنان

بيروت (وكالات)

ضربت قذيفة مدفعية قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان، أمس، الأول، لكنها لم تتسبب في وقوع أي إصابات. وذكر بيان للقوة الأممية «يونيفيل» إن القذيفة عيار 155 ملم لم تنفجر، وقام خبراء متفجرات إيطاليون بتفجيرها بأمان بعدما أصابت القاعدة في بلدة شمع. وفي وقت وقوع هذا الحادث، كان جنود حفظ السلام في ملاجئهم بسبب الاشتباكات المستمرة بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية. وجاء في بيان لـ«يونيفيل»: «نذكر كل الأطراف بالتزاماتهم بضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها. وتشكل الهجمات المتعمدة انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701». ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد لضمان سلامة قوات حفظ السلام. وقالت الحكومة في روما إن ساعر تعهد بإجراء تحقيق فوري.