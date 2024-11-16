«الصحة العالمية» تدين الهجوم على مركز الدفاع المدني اللبناني

جنيف (الاتحاد)

دانت منظمة الصحة العالمية، الهجوم الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني في مدينة بعلبك اللبنانية، وأدى لمقتل 12 فرداً من طواقمه. جاء ذلك في منشور لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة «إكس»، أمس. وأعرب غيبريسوس عن إدانته للهجوم الإسرائيلي على المركز، والذي أسفر عن مقتل 12 فرداً من طواقم الدفاع المدني، فضلاً عن أضرار جسيمة في المبنى. وذكر أن الهجمات على خدمات الرعاية الصحية أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد في النزاعات، مؤكداً ضرورة وقف ذلك في كل مكان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مدينة بعلبك، مساء الخميس الماضي، بلغت 20 قتيلاً بينهم نساء وأطفال و12 من طواقم الدفاع المدني. وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و445 قتيلاً و14 ألفاً و599 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و200 ألف نازح، حيث جرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.