الأحد 17 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية» تدين الهجوم على مركز الدفاع المدني اللبناني

تصاعد الدخان بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان (أرشيفية)
17 نوفمبر 2024 01:16

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية
لبنان يعلن نزوح 1.2 مليون جراء العدوان الإسرائيلي

دانت منظمة الصحة العالمية، الهجوم الإسرائيلي على مركز للدفاع المدني في مدينة بعلبك اللبنانية، وأدى لمقتل 12 فرداً من طواقمه. جاء ذلك في منشور لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة «إكس»، أمس. وأعرب غيبريسوس عن إدانته للهجوم الإسرائيلي على المركز، والذي أسفر عن مقتل 12 فرداً من طواقم الدفاع المدني، فضلاً عن أضرار جسيمة في المبنى. وذكر أن الهجمات على خدمات الرعاية الصحية أصبحت هي الوضع الطبيعي الجديد في النزاعات، مؤكداً ضرورة وقف ذلك في كل مكان. وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على مدينة بعلبك، مساء الخميس الماضي، بلغت 20 قتيلاً بينهم نساء وأطفال و12 من طواقم الدفاع المدني. وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و445 قتيلاً و14 ألفاً و599 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و200 ألف نازح، حيث جرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.

منظمة الصحة العالمية
لبنان
أزمة لبنان
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
الهجوم الإسرائيلي
جنوب لبنان
آخر الأخبار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق غداً
علوم الدار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق غداً
اليوم 22:41
علوم الدار
نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية للبرازيل
17 نوفمبر 2024
رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي
الأخبار العالمية
«البرلمان العربي» يحذر من الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية
17 نوفمبر 2024
دخان كثيف من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت أحد أحياء مدينة صور بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية
17 نوفمبر 2024
خلال جلسة تدريبية شارك فيها 2000 من المجندين والمحاربين القدامى الأوكرانيين شرق فرنسا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لإنهاء الأزمة دبلوماسياً في 2025
17 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©