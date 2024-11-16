منع دخول غاز الطهي يفاقم الأزمة البيئية والصحية

غزة (الاتحاد)

حذرت بلدية غزة، أمس، من تداعيات كارثية جراء استمرار منع دخول غاز الطهي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة البيئية والصحية وتزايد معاناة المواطنين. وقالت بلدية غزة، في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»: «إن منع دخول غاز الطهي دفع العديد من العائلات إلى استخدام فروع الأشجار للطهي والتدفئة، مما أثر بشكل خطير على الغطاء النباتي الذي يمثل رئة المدينة ومصدراً لتحسين جودة الهواء». وأكدت أن الاعتماد على حرق الأخشاب أدى إلى ارتفاع معدلات التلوث اللحظي في الهواء، مما يفاقم المخاطر الصحية، خاصة على الأطفال وكبار السن، ويعرضهم لأمراض تنفسية خطيرة. ودعت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والبيئية إلى التدخل العاجل لتوفير غاز الطهي بشكل عاجل، وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وتزويدها بالإمكانات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتخفيف الأضرار البيئية والصحية. في غضون ذلك، حذرت بلدية خان يونس، جنوب القطاع، أمس، من أن توقف إمدادات الوقود يحرم أكثر من مليون و200 ألف مواطن من الحصول على المياه في المدينة، وسط استمرار الإبادة الإسرائيلية لأكثر من عام. وأوضحت البلدية، في بيان لها، أن هذا التوقف المستمر منذ أسبوع سيؤدي إلى تعطيل خدماتها الأساسية، بما في ذلك تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية، مما يحرم أكثر مليون و200 ألف فلسطيني، ونازح في خان يونس من الحصول على مياه صالحة للشرب والاستخدام. وأكدت أن توقف محطات الصرف الصحي سيؤدي إلى تدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع، مما ينذر بانتشار الكوارث البيئية والصحية وتفاقم الأوبئة والأمراض بين السكان.

ودعت البلدية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي دمرت قطاعات الحياة كافة. كما طالبت الجهات المانحة والمنظمات الأممية بالضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف إمدادات الوقود، وضمان إدخال الآليات وقطع الغيار اللازمة لتجنب انهيار كامل لمنظومة الخدمات.

وناشدت بالضغط على إسرائيل للسماح بإدخال الوقود والمعدات الضرورية، محذرة من أن استمرار الأزمة يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق في ظل الإبادة.