الأحد 17 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«البرلمان العربي» يحذر من الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية

رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي
17 نوفمبر 2024 01:16

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قصف إسرائيلي استهدف جباليا وبيت لاهيا شمال غزة
لبنان يعلن نزوح 1.2 مليون جراء العدوان الإسرائيلي

حذر رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي أمس، من أن صمت المجتمع الدولي تجاه الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال ضد الفلسطينيين يغذي التعصب والكراهية على حساب قيم التسامح والتعايش السلمي. 
ولفت اليماحي في بيان بمناسبة «اليوم الدولي للتسامح» إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي في ظل أوضاع مأساوية يعيشها الشعب الفلسطيني الذي يتعرض على مدار أكثر من عام لحرب إبادة جماعية ومجازر وحشية لم يعرفها التاريخ. ودعا في هذا المجال المجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والدول الفاعلة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والسياسية والقانونية لوقف تلك المجازر والانتصار للإنسانية وقيم التسامح التي تنتهك يومياً على أيدي قوات الاحتلال في كل من فلسطين ولبنان. وشدد اليماحي على أن العالم بات في حاجة شديدة إلى ترسيخ ثقافة التسامح لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية الذي يؤجج هذه الصراعات ويطيل من أمدها، مؤكداً أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية خاصة في هذه الأوقات التي تنتشر فيها الصراعات والنزاعات حول العالم.

البرلمان العربي
محمد اليماحي
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
اليوم الدولي للتسامح
آخر الأخبار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق غداً
علوم الدار
برعاية خالد بن محمد بن زايد.. مهرجان العين للكتاب ينطلق غداً
اليوم 22:41
علوم الدار
نيابة عن رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية للبرازيل
17 نوفمبر 2024
رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي
الأخبار العالمية
«البرلمان العربي» يحذر من الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية
17 نوفمبر 2024
دخان كثيف من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت أحد أحياء مدينة صور بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سلسلة غارات إسرائيلية جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية
17 نوفمبر 2024
خلال جلسة تدريبية شارك فيها 2000 من المجندين والمحاربين القدامى الأوكرانيين شرق فرنسا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو لإنهاء الأزمة دبلوماسياً في 2025
17 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©