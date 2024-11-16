شي يحث على التوحد في مواجهة "الحمائية"

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم السبت، دول مجموعة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) إلى "توحيد الصفوف" في مواجهة "حمائية" متزايدة.

في كلمة وجهها إلى قادة الدول المنضوية في المجموعة قبل ساعات من محادثات مقرر أن يجريها مع نظيره الأميركي جو بايدن، تطرّق شي إلى "تحديات على غرار الأوضاع الجيوسياسية والأحادية وتزايد الحمائية".

وقال "يجب أن نوحد الصفوف ونتعاون"، وفق تصريحات أوردتها قناة "سي سي تي في" الرسمية الصينية.

ينعقد الاجتماع المرتقب بين شي وبايدن قبل شهرين من عودة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب، الذي انخرط في "حرب تجارية" مع بكين إبان ولايته الرئاسية الأولى، إلى البيت الأبيض في يناير.

في حملته الانتخابية الأخيرة، تعهّد ترامب باتّباع سياسات تجارية حمائية بما في ذلك فرض رسوم على كل الواردات وخصوصا على تلك الصينية.

وحضّ شي، اليوم السبت، أعضاء آبيك على التمسّك بحزم بتعددية الأقطاب والاقتصادات المفتوحة مع الدفع باتجّاه التكامل الإقليمي.

وأبدى تأييدا لجهود تبذل منذ سنوات لإنشاء منطقة تجارة حرة في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، لافتا إلى إن بكين مستعدة للتفاوض بشأن اتفاقيات تجارية في القطاعات الرقمية والمراعية للبيئة.

شي، الذي ستستضيف بلاده منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في العام 2026، دعا إلى مزيد من التعاون في مجالات عدة لا سيما الذكاء الاصطناعي.

والجمعة حذّر شي، خلال قمة آبيك، من أن محاولات تقليص الترابط الاقتصادي العالمي تنطوي على "خطوات عكسية".