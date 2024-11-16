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أميركا تسجل أول إصابة بالسلالة 1 من جدري القردة

عينات للكشف عن جدري القردة
17 نوفمبر 2024 00:17

أكدت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، السبت، أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة في ولاية كاليفورنيا، وهي أول إصابة معروفة من هذا النوع في الولايات المتحدة.
وذكرت المراكز أن الحالة لشخص جاء من شرق أفريقيا في الآونة الأخيرة وأنه عولج بعد وقت قصير من عودته إلى الولايات المتحدة في منشأة طبية محلية وخرج منها.
وأضافت "يخضع هذا الشخص، منذ ذلك الحين، للعزل في منزله، ولم يعد يتلقى علاجا محددا لجدري القردة، وتتحسن أعراض الإصابة التي كانت بادية عليه".
كان العالم قد شهد، في عام 2022، تفشيا لهذا المرض، حيث سجلت حالات في العديد من الدول.

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