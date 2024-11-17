إعصار قوي يضرب الفلبين

دمر إعصار " مان يي" القوي عشرات المنازل وتسبب في ارتفاع المد والجزر وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار إلى ملاجئ الطوارئ شمالي الفلبين اليوم الأحد، في سادس عاصفة كبرى تضرب البلاد في غضون أقل من شهر. وضرب الإعصار إقليم جزيرة كاتاندوانيس الشرقية ليل السبت، برياح متواصلة وصلت سرعتها إلى نحو 195 كيلومترا (125 ميلا في الساعة) وهبوب زوابع تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة (149 ميلا في الساعة).

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية في الفلبين من "وضع كارثي محتمل" في الأقاليم الواقعة على طول مساره. ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا جراء الإعصار الذي من المتوقع أن يضرب منطقة الشمال الغربي اليوم الأحد، عبر لوزون الشمالية وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الأرخبيل. ومن المرجح ألا تتعرض منطقة العاصمة مانيلا لأضرار مباشرة ولكنها وضعت في حالة تأهب إلى جانب المناطق النائية التي شملتها تحذيرات من هبوب العواصف الساحلية الخطيرة.