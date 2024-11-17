الأحد 17 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إعصار قوي يضرب الفلبين

أضرار في أعقاب إعصار مان-يي الكبير في سان أندريس، مقاطعة كاتاندوانيس.
17 نوفمبر 2024 09:13

دمر إعصار " مان يي" القوي عشرات المنازل وتسبب في ارتفاع المد والجزر وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار إلى ملاجئ الطوارئ شمالي الفلبين اليوم الأحد، في سادس عاصفة كبرى تضرب البلاد في غضون أقل من شهر. وضرب الإعصار إقليم جزيرة كاتاندوانيس الشرقية ليل السبت، برياح متواصلة وصلت سرعتها إلى نحو 195 كيلومترا (125 ميلا في الساعة) وهبوب زوابع  تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة (149 ميلا في الساعة).
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية في الفلبين من "وضع كارثي محتمل" في الأقاليم الواقعة على طول مساره. ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط ضحايا جراء الإعصار الذي من المتوقع أن يضرب منطقة الشمال الغربي اليوم الأحد، عبر لوزون الشمالية وهي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الأرخبيل. ومن المرجح ألا تتعرض منطقة العاصمة مانيلا لأضرار مباشرة ولكنها وضعت في حالة تأهب إلى جانب المناطق النائية التي شملتها تحذيرات من هبوب العواصف الساحلية الخطيرة.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يطلع على سير عمليات إغاثة المتأثرين من إعصار «كريستين» في الفلبين
إعصار قوي يضرب الفلبين وسط مخاوف من خسائر فادحة
المصدر: وكالات
الفلبين
إعصار
آخر الأخبار
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول ومن هو البديل؟
الرياضة
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول ومن هو البديل؟
اليوم 12:55
بلال البدور
التعليم والمعرفة
غداً.. افتتاح معرض المقتنيات في «ندوة الثقافة»
اليوم 12:55
ماجد المهندس يفتتح «ليالي الوثبة» في «مهرجان الشيخ زايد»
الترفيه
ماجد المهندس يفتتح «ليالي الوثبة» في «مهرجان الشيخ زايد»
اليوم 12:41
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الأخبار العالمية
السيسي يشارك في قمة العشرين
اليوم 12:30
الدراجات المائية.. لوحة بـ«10 أجنحة» في أبوظبي
الرياضة
الدراجات المائية.. لوحة بـ«10 أجنحة» في أبوظبي
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©