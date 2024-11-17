حزب الخضر الألماني يعلن عن مرشحه لمنصب المستشار

يعتزم حزب الخضر الألماني الإعلان اليوم الأحد عن مرشحه لمنصب المستشار في الانتخابات المبكرة المقبلة، وذلك في ختام مؤتمره العام الذي استمر ثلاثة أيام.

ومن المنتظر إلى حد كبير أن يكون وزير الاقتصاد روبرت هابيك هو مرشح الحزب، بعد أن قالت منافسته الجادة الوحيدة، وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك - التي رشحها الحزب في الانتخابات السابقة عام 2021 للمنافسة على منصب المستشار - في سبتمبر إنها لن تسعى للترشح في الانتخابات المقبلة.

وأكد هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار في حكومة المستشار أولاف شولتس، خططه للترشح للمنافسة على هذا المنصب في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، والذي قال فيه: "سأنافس كمرشح عن حزب الخضر، من أجل الشعب في ألمانيا". ويحتاج هابيك إلى تأمين دعم أعضاء الحزب لترشيحه، حتى وإن كان لا يتنافس مع مرشحين آخرين على الأصوات. وقدم المجلس التنفيذي للحزب اقتراحا عاجلا، يشير إلى هابيك باعتباره "مرشحا لشعب ألمانيا". وفي حال تمرير الاقتراح سيصبح هابيك رسميا مرشح الحزب لمنصب المستشار.

وتستعد ألمانيا حاليا لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الحكومي الأسبوع الماضي.