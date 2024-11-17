الأحد 17 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السيسي يشارك في قمة العشرين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
17 نوفمبر 2024 12:30

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم  الأحد إلى مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تعقد يومي 18 و19 من الشهر الجاري. وصرح أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك  اليوم، بأن الرئيس  المصري يشارك في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالا في قمم المجموعة.
وأضاف المتحدث أن القمة ستناقش عددا من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية.
 ووفق البيان ، تشمل أعمال القمة تدشين "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" رسميا، وهو التحالف الدولي الذي تطلقه البرازيل في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، ويهدف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع، باعتبارهما على رأس أهداف التنمية المستدامة.
ومن المقرر كذلك أن يلتقي الرئيس  المصري على هامش القمة بعدد من قادة وزعماء العالم، وذلك للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تعزيز التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن جهود استعادة السلم والأمن الإقليميين، بما يحقق تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية.

أخبار ذات صلة
الإمارات والبرازيل.. رؤى مشتركة تدعم أجندة عمل مجموعة العشرين
نيابة عن رئيس الدولة في قمة مجموعة العشرين.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى البرازيل
المصدر: وكالات
مصر
عبدالفتاح السيسي
قمة العشرين
البرازيل
آخر الأخبار
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول ومن هو البديل؟
الرياضة
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول ومن هو البديل؟
اليوم 12:55
بلال البدور
التعليم والمعرفة
غداً.. افتتاح معرض المقتنيات في «ندوة الثقافة»
اليوم 12:55
ماجد المهندس يفتتح «ليالي الوثبة» في «مهرجان الشيخ زايد»
الترفيه
ماجد المهندس يفتتح «ليالي الوثبة» في «مهرجان الشيخ زايد»
اليوم 12:41
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الأخبار العالمية
السيسي يشارك في قمة العشرين
اليوم 12:30
الدراجات المائية.. لوحة بـ«10 أجنحة» في أبوظبي
الرياضة
الدراجات المائية.. لوحة بـ«10 أجنحة» في أبوظبي
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©