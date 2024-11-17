السيسي يشارك في قمة العشرين

يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إلى مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر أن تعقد يومي 18 و19 من الشهر الجاري. وصرح أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك اليوم، بأن الرئيس المصري يشارك في القمة بدعوة من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، لتكون هذه هي المشاركة الرابعة لمصر إجمالا في قمم المجموعة.

وأضاف المتحدث أن القمة ستناقش عددا من الموضوعات ذات الأولوية للدول النامية.

ووفق البيان ، تشمل أعمال القمة تدشين "التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع" رسميا، وهو التحالف الدولي الذي تطلقه البرازيل في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين، ويهدف إلى تعزيز الشمول الاجتماعي والقضاء على الفقر والجوع، من خلال حشد الموارد المالية والمعرفية لتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة الفقر والجوع، باعتبارهما على رأس أهداف التنمية المستدامة.

ومن المقرر كذلك أن يلتقي الرئيس المصري على هامش القمة بعدد من قادة وزعماء العالم، وذلك للتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآليات تعزيز التعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن جهود استعادة السلم والأمن الإقليميين، بما يحقق تطلعات الشعوب في الازدهار والتنمية.