بايدن يزور غابات الأمازون

يستعد جو بايدن ليصبح أول رئيس أميركي يزور غابات الأمازون المطيرة اليوم الأحد، في إطار تحذيره من مخاطر الاحتباس الحراري.

ويسافر بايدن من ليما عاصمة بيرو إلى مدينة ماناوس البرازيلية للقاء قادة محليين يعملون على حماية الأمازون قبل أن يتوجه إلى ريو دي جانيرو لحضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي من المقرر أن تتناول قضايا من بينها الجوع والفقر بالإضافة إلى الحوكمة العالمية وتغير المناخ.

ويقول علماء إن الحفاظ على غابات الأمازون أمر حيوي للتصدي لتغير المناخ نظرا لدور أشجارها في امتصاص كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري.





