الأحد 17 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بايدن يزور غابات الأمازون

بايدن يصل إلى ليما
17 نوفمبر 2024 15:39

يستعد جو بايدن ليصبح أول رئيس أميركي يزور غابات الأمازون المطيرة اليوم الأحد، في إطار تحذيره من مخاطر الاحتباس الحراري.
ويسافر بايدن من ليما عاصمة بيرو إلى مدينة ماناوس البرازيلية للقاء قادة محليين يعملون على حماية الأمازون قبل أن يتوجه إلى ريو دي جانيرو لحضور قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى التي من المقرر أن تتناول قضايا من بينها الجوع والفقر بالإضافة إلى الحوكمة العالمية وتغير المناخ.
ويقول علماء إن الحفاظ على غابات الأمازون أمر حيوي للتصدي لتغير المناخ نظرا لدور أشجارها في امتصاص كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون، المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري.


أخبار ذات صلة
السيسي يشارك في قمة العشرين
الإمارات والبرازيل.. رؤى مشتركة تدعم أجندة عمل مجموعة العشرين
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
الاحتباس الحراري
جو بايدن
قمة العشرين
البرازيل
ليما
غابات الأمازون
آخر الأخبار
ثاني أيام «دبي الدولي للمكتبات».. استشراف المستقبل وحفظ التراث
التعليم والمعرفة
ثاني أيام «دبي الدولي للمكتبات».. استشراف المستقبل وحفظ التراث
اليوم 17:11
حسن مدن يوقع كتاب «في مديح الأشياء وذمها»
التعليم والمعرفة
حسن مدن يوقع كتاب «في مديح الأشياء وذمها»
اليوم 17:03
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال يهز شمال إندونيسيا
اليوم 16:54
أموريم: مانشستر يونايتد أكبر نادٍ في إنجلترا!
الرياضة
أموريم: مانشستر يونايتد أكبر نادٍ في إنجلترا!
اليوم 16:49
4 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
4 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة ضمن "الفارس الشهم 3"
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©