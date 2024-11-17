شولتس يدافع عن مكالمته الأخيرة مع بوتين

علّق المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، لأول مرة، على المحادثة الهاتفية التي أجرها الجمعة الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودافع شولتس عن قراره التواصل مع الرئيس الروسي.

وقال المستشار الألماني إن المكالمة لم تكشف عن أي مؤشرات على تغيير في طريقة تفكير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية.

وفي حديثه بمطار برلين اليوم الأحد قبل مغادرته لحضور قمة مجموعة العشرين في البرازيل، ذكر شولتس أن محادثته مع بوتين كانت ضرورية لتبديد أي أوهام قد تكون لدى الرئيس الروسي بشأن تخلي الغرب عن دعمه لأوكرانيا.

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأنها ليست فكرة جيدة أن يتم "عقد محادثات بين الرئيس الأميركي والرئيس الروسي دون أن يقوم رئيس حكومة دولة أوروبية مهمة بإجراء محادثات أيضا" مع بوتين.

كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أعلن، خلال حملته الانتخابية، أنه سيعمل على إنهاء الأزمة في أوكرانيا في أقصر وقت عبر اتفاق مع روسيا.

والاتصال الهاتفي بين شولتس والرئيس الروسي، أول أمس الجمعة، تم بمبادرة من المستشار الألماني؛ وهو أول اتصال هاتفي بين الجانبين منذ ديسمبر 2022.

وخلال الاتصال، طالب شولتس موسكو مجددا بسحب القوات الروسية من أوكرانيا وإبداء الاستعداد للانخراط في مفاوضات سلام.

وقال المستشار الألماني للصحفيين "كانت المحادثة مفصلة للغاية لكنها ساهمت في إدراك أمر وهو أن آراء الرئيس الروسي بشأن الأزمة لم تشهد تغيرا يذكر.. وهذا ليس نبأ جيدا".