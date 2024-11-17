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السنغاليون يصوتون لاختيار نواب البرلمان

ناخبة تدلي بصوتها لاختيار نواب البرلمان في السنغال
17 نوفمبر 2024 18:17

توجه الناخبون في السنغال، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في انتخابات تشريعية يأمل الرئيس أن تمنح حزبه أغلبية واضحة، مما سيمكنه من دفع خططه الإصلاحية قدما.
وحث الرئيس السنغالي بشير جوماي فاي، الناخبين على التحلي بالهدوء بغض النظر عن النتيجة.
وقال "أحث الناخبين مجددا... على التحلي بالهدوء والالتزام بالسلمية وتقبل إرادة الشعب التي ستظهرها صناديق الاقتراع".

  • ناخبة تستعد للإدلاء بصوتها في نواب البرلمان في السنغال
    ناخبة تستعد للإدلاء بصوتها في نواب البرلمان في السنغال
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وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0800 بتوقيت جرينتش) ومن المقرر أن تغلق في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي. 
وسيكون لدى أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل، الفرصة للتصويت للمرشحين للمجلس الذي يضم 165 مقعدا، وسيكون الاختيار بين 41 حزبا مسجلا أو كيانات أخرى.

  • ناخبون يستعدون للإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان في السنغال
    ناخبون يستعدون للإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان في السنغال

تتمثل أولويات الناخبين في توفير فرص عمل وتقوية الاقتصاد.
ويقول فاي إن الوفاء بتعهداته واجه عراقيل من الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، ما دفعه لاتخاذ قرار بحلها في سبتمبر الماضي لتمهيد الطريق لانتخابات اليوم الأحد.
وقال العديد من الناخبين، في أحد مراكز الاقتراع داخل مدرسة تقع في ضاحية "بارسيل يونيت" في العاصمة دكار، إنهم صوتوا لصالح حزب (باستيف) الذي يتزعمه الرئيس فاي.

  • طوابير أمام مكتب اقتراع في السنغال
    طوابير أمام مكتب اقتراع في السنغال

وقال إل باي توري في فناء المدرسة "أرجو أن يتصدوا للقضايا التي يواجهها شعبنا. أتمنى أن تمر هذه الانتخابات بسلاسة وأن يبدأ حزب باستيف في تنفيذ عمله. لدينا ثقة في برنامجهم".

المصدر: رويترز
السنغال
انتخابات برلمانية
بشير جوماي فاي
باسيرو ديوماي فاي
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