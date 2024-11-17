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قائمة شخصيات اختارها ترامب لمناصب في إدارته

إليس ستيفانيك إلى جانب ترامب خلال تجمع انتخابي
17 نوفمبر 2024 18:39

رغم أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لن يتسلم السلطة إلا في 20 يناير المقبل، إلا أنه بدأ بترشيح أسماء لمناصب سيحتلونها في إدارته المقبلة.
في ما يلي قائمة بأسماء الشخصيات الرئيسية التي اختارها ترامب لتتولى مناصب في إدارته وتشكّل فريق عمله في البيت الأبيض.
ماركو روبيو، سناتور عن فلوريدا، وزير الخارجية.
مات غيتز، نائب عن فلوريدا، وزير العدل. سيعاونه كل من تود بلانش وإميل بوف، وهما محاميان.
بيت هيغسيث، عسكري سابق ومقدّم برامج في شبكة "فوكس نيوز"، وزير الدفاع.
إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، رجلا أعمال، على رأس وزارة مستحدثة تعنى بـ"الكفاءة الحكومية" مهمتها خفض الهدر.
روبرت إف. كينيدي جونيور، محام متخصص في شؤون البيئة، وزير الصحة.
مايك والتز، نائب عن فلوريدا، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض.
تولسي غابرد، نائبة منشقة عن الديمقراطيين، رئيسة الإدارة الوطنية للاستخبارات الأميركية.
جون راتكليف، المدير السابق للاستخبارات الوطنية، على رأس وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه".
كريستي نوم، حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية، وزيرة الأمن الداخلي.
توم هومان، مدير الوكالة المكلفة الإشراف على حدود الولايات المتحدة، وهو منصب يعنى خصوصا بسياسات الترحيل.
دوغ بورغوم، حاكم ولاية داكوتا الشمالية، وزير الداخلية (مكلّف إدارة المتنزهات الوطنية).
دوغ كولينز، نائب سابق عن جورجيا: وزير المحاربين القدامى.
كريس رايت، الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي إنرجي، وزير الطاقة.
لي زيلدن، نائب سابق عن نيويورك، مدير وكالة حماية البيئة.
سوزي وايلز، رئيسة حملته الانتخابية، كبيرة موظفي البيت الأبيض.
ستيفن ميلر، مستشار مقرّب لترامب، نائب مدير المكتب الرئاسي.
كارولاين ليفت، المتحدثة باسم حملته، متحدثة باسم البيت الأبيض.
إليز ستيفانيك، نائبة عن نيويورك، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
مايك هاكابي، حاكم سابق لولاية أركنسو، سفير الولايات المتحدة إلى إسرائيل

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