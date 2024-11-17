3 قتلى من قوات الأمن العراقية بانفجار إرهابي

هدى جاسم (بغداد)

قُتل أمس ثلاثة عناصر من قوات الأمن العراقية وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبتهم في محافظة صلاح الدين بشمال العراق، وفق ما قال مسؤول محلي ومصدر أمني.

ولم تتبنّ أي جهة على الفور الهجوم الذي وقع في قضاء طوز خورماتو المحاذي لمحافظة كركوك التي تشهد بشكل متقطّع هجمات لمجموعات إرهابية.

وقال قائمقام قضاء طوز خورماتو ذو الفقار البياتي: «قتل آمر الفوج الثالث لواء 20 المشترك العقيد الركن سامان صابر وضابط هندسة برتبة عقيد وأحد أفراد حمايته، إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة بلكانة». وأكّد مصدر أمني الحصيلة، مشيراً إلى أن العبوة الناسفة استهدفت مركبة كانوا فيها.

ولفت إلى أن القتلى ينتمون إلى قوات البشمركة العسكرية التابعة لإقليم كردستان المتمتّع بحكم ذاتي، مشيراً إلى سقوط ثلاثة جرحى من عناصر الجيش العراقي. ونعت وزارة الدفاع العراقية العناصر الثلاثة الذين قتلوا أثناء تنفيذ الواجب.