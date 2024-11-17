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«الحوثي» توسع شبكة الألغام في قرى ومناطق محافظة الحديدة

أرشيفية
18 نوفمبر 2024 03:46

عدن (الاتحاد)

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أفادت مصادر محلية بأن جماعة الحوثي شرعت في توسيع زراعة شبكات الألغام في قرى محافظة الحديدة التي هجَّرت سكانها قسرياً منها خلال الأيام القليلة الماضية، وتحديداً في مديرية الجراحي ومنطقة منظر ومديرية الدريهمي، وبعض المناطق الساحلية التابعة لمديريتي التحيتا وبيت الفقيه.
وذكرت المصادر أن الجماعة تعمل بوتيرة عالية في الصباح والليل في زراعة شبكة من الألغام في منازل اليمنيين، ووسط المزارع.
ويأتي هذا الإرهاب الحوثي بتوسعة شبكات الألغام في قرى ومناطق محافظة الحديدة، تزامناً مع تهجير قسري للمواطنين من منازلهم، ضمن مخططها الهادف إلى عسكرة المدينة الساحلية، وتحويلها قاعدة عسكرية.
في غضون ذلك، نفذ الجيش اليمني في محور علب في مديرية باقم محافظة صعدة، أمس، (مشروع نصر 2024) لمنتسبي المحور، وذلك بعد إكمالهم برنامجاً تدريبياً عسكرياً ميدانياً بالذخيرة الحية.
وتضمن المشروع استعراضاً عسكرياً أظهر الجاهزية القتالية العالية للمقاتلين، حيث أجروا تدريبات ميدانية متنوعة شملت التمشيط المدفعي، وإطلاق النار الحي، والاقتحام، والتكتيكات العسكرية المتعددة.

اليمن
الحوثي
الحوثيين
الألغام
الدريهمي
الحديدة
الجيش اليمني
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