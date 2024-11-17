كييف: هجوم روسي هائل على عدة جبهات أوكرانية

كييف (وكالات)

أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، أن الجيش الروسي شن هجوماً هائلاً باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في عدة أنحاء في أوكرانيا، بما في ذلك كييف وأوديسا.

وقالت السلطات إن النيران اندلعت في مبنيين سكنيين في العاصمة الأوكرانية كييف. كما أعلنت السلطات عن وقوع انفجارات في زابوريجيا ودنيبرو وكريفي ريه وأوديسا. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز على أهداف في عدة أنحاء في أوكرانيا، بما في ذلك من قبل قاذفات استراتيجية.

وتم قطع الكهرباء، في عدة مناطق، كإجراء احترازي لمنع زيادة محتملة في الأحمال على شبكة الكهرباء إذا تعرضت منشآت الطاقة للقصف. وأعلن وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وقوع هجوم هائل على منظومة الكهرباء في أوكرانيا. وتواجه القوات المسلحة الأوكرانية مهمة هائلة في الأيام والأسابيع المقبلة، حيث يتشكل هجوم مضاد من قبل موسكو في منطقة كورسك غربي روسيا، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية جزئياً.