ترامب يستكمل فريقه.. والديمقراطيون يواجهون توابع «الهزيمة الثلاثية»

واشنطن (الاتحاد)

يحاول الديمقراطيون تجميع شتاتهم، وإعادة تنظيم الصفوف مرة أخرى، استعداداً لانتخابات التجديد النصفي 2026، وانتخابات الرئاسة الأميركية بعد 4 سنوات، وبعد الهزيمة الثلاثية التي لحقت بالحزب في انتخابات 2024، الرئاسة، والشيوخ والنواب.

وكشف ديمقراطيون من مختلف التيارات عن ضرورة إجراء مراجعات داخل الحزب بعد الخسارة، مشيرين إلى بعض أبرز الوجوه في المرحلة المقبلة التي قد تساعد في إعادة بناء الحزب، والخروج من المأزق الحالي، تحضيراً لخوض الانتخابات القادمة.

في غضون ذلك، تتزايد المخاوف الأمنية داخل الحكومة الأميركية بسبب تأخر فريق الرئيس المُنتَخب دونالد ترامب الانتقالي في توقيع الاتفاقيات الرسمية اللازمة لنقل السُلطة، وهو ما قد يعطل وصولهم إلى معلومات حساسة، ويزيد من مخاطر الأمن القومي في الولايات المتحدة، مع بقاء 65 يوماً فقط على تنصيب الرئيس المُنتَخب.

ولم يوقع فريق ترامب بعد على مذكرات التفاهم الضرورية مع إدارة الخدمات العامة والبيت الأبيض، ما يعقد عملية الانتقال، ويزيد التحديات المرتبطة بالتحضير للإدارة المقبلة، في وقت يتطلب اتخاذ خطوات سريعة لضمان التنسيق الفعَّال بين الإدارتين المتعاقبتين، حسبما كشف موقع «أكسيوس»، أمس.

وقال الموقع: إن فريق ترامب الانتقالي يستمر حتى الآن في تجاهل الإجراءات الرسمية المُصمَمة لتسهيل عملية نقل السُلطة، ناقلاً عن الفريق أنهم ما زالوا يناقشون تفاصيل الاتفاقيات اللازمة لبدء عملية الانتقال.

في غضون ذلك، حضر ترامب عرض فنون قتالية مختلطة في «ماديسون سكوير جاردنش بمدينة نيويورك، بصحبة الملياردير الأميركي إيلون ماسك، والمرشح لشغل وزارة الكفاءة الحكومية في إدارة الرئيس الأميركي الجديدة، حسبما أفادت وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية.

واستقبل الجمهور ترامب بتصفيق حار ووقوف قبيل بدء النزال، فيما رافق الرئيس الأميركي المنتخب رئيس الـ UFC دانا وايت، وتوجها معاً إلى مقاعدهما بجانب القفص. وعرضت المنظمة فيديو يرصد مسار ترامب لاستعادة البيت الأبيض، واصفاً إياه بأنه «العودة الكبرى في تاريخ أميركا»، وسط تصفيق المشجعين، فيما رفع الرئيس المنتخب قبضته نحو الجمهور.

وحضر المباراة روبرت إف كينيدي جونيور، المرشح لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في إدارة ترامب الجديدة.

إلى ذلك أعلن ترامب، أمس، اختيار ويليام أوين شارف، لشغل منصب مساعد الرئيس وسكرتير موظفي البيت الأبيض.

وقال في بيان: إن ويل محام ماهر، وسيكون جزءاً حيوياً من فريق البيت الأبيض، ولعب دوراً محورياً في الدفاع عن الرئيس ضد محاولات التدخل في الانتخابات والمعارك القانونية التي واجهها، بما في ذلك الفوز بقرار الحصانة التاريخي في المحكمة العليا.

كما أعلن أنه اختار كريس رايت، ليكون وزيراً للطاقة. وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أفادت، أمس الأول، بأن رايت، رئيس شركة النفط الصخري الأميركية، المرشح الأوفر حظاً لمنصب وزير الطاقة في إدارة ترامب، وهو الدور الذي من شأنه أن يضع رجل النفط في قلب حملة الإدارة الأميركية الجديدة لتخفيف القيود المفروضة على صناعة الوقود الأحفوري.