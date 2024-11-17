مقتل جنديين لبنانيين بضربة إسرائيلية

بيروت (الاتحاد)

أعلن الجيش اللبناني، أمس، مقتل جنديين في ضربة إسرائيلية، متّهماً تل أبيب بأنها استهدفت بشكل مباشر موقعاً عسكرياً تابعاً له في جنوب لبنان.

وجاء في بيان للجيش: «استهدف العدو الإسرائيلي مركزاً للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري - حاصبيا، ما أدى إلى مقتل أحد العسكريين وإصابة 3 آخرين، أحدهم في حالة حرجة».

وأفاد بيان آخر بـ«مقتل عسكريٍّ ثانٍ كان قد أصيب نتيجة الاستهداف الإسرائيلي مركزاً للجيش بشكل مباشر في بلدة الماري - حاصبيا».

وقُتل 12 جندياً لبنانياً بضربات إسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر.

وفي السياق، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، إن الحكومة لا تدخر أي جهد لدعم الجيش اللبناني، وتعزيز قدراته، وهي ماضية في العمل مع كل أصدقاء لبنان لتنفيذ القرار الدولي 1701، وبسط سلطة الجيش على كل الأراضي اللبنانية.

وفي سياق آخر، دعت 300 شخصية معروفة في المجال الثقافي، من بينها علماء آثار وفنانون، أمس، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة «اليونيسكو»، إلى ضمان حماية التراث اللبناني، خصوصاً في بعلبك، عشية اجتماع مخصّص لمناقشة هذه المسألة في مقر المنظمة في باريس.