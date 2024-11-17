البابا فرنسيس يدعو إلى التحقق من ارتكاب إبادة جماعية في غزة

روما (وكالات)

اقترح البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. وفي مقتطفات، نُشرت أمس، من كتاب جديد يصدر قريباً، قال البابا: إن بعض الخبراء الدوليين يقولون «إن ما يحدث في غزة فيه خصائص الإبادة الجماعية».

وقال البابا في المقتطفات التي نشرتها صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية: «يجب أن نحقق بعناية لتقييم ما إذا كان هذا يتناسب مع التعريف الفني للإبادة الجماعية الذي صاغه خبراء القانون والمنظمات الدولية».

وأعرب البابا مراراً عن أسفه لعدد الضحايا المدنيين في غزة.