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البابا فرنسيس يدعو إلى التحقق من ارتكاب إبادة جماعية في غزة

البابا فرنسيس يدعو إلى التحقق من ارتكاب إبادة جماعية في غزة
18 نوفمبر 2024 03:47

روما (وكالات)

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اقترح البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أن يدرس المجتمع الدولي ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تشكل إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. وفي مقتطفات، نُشرت أمس، من كتاب جديد يصدر قريباً، قال البابا: إن بعض الخبراء الدوليين يقولون «إن ما يحدث في غزة فيه خصائص الإبادة الجماعية».
وقال البابا في المقتطفات التي نشرتها صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية: «يجب أن نحقق بعناية لتقييم ما إذا كان هذا يتناسب مع التعريف الفني للإبادة الجماعية الذي صاغه خبراء القانون والمنظمات الدولية».
وأعرب البابا مراراً عن أسفه لعدد الضحايا المدنيين في غزة.

البابا فرنسيس
فلسطين
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الإبادة الجماعية
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