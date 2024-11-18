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الرئيس الصيني يصل إلى ريو دي جانيرو لحضور قمة العشرين

شي جين بينغ يلوح عند وصوله إلى قاعدة جاليمو الجوية في ريو دي جانيرو
18 نوفمبر 2024 07:31

وصل الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ريو دي جانيرو لحضور قمة مجموعة العشرين. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اليوم الاثنين، أن من المقرر أن يجري شي محادثات شاملة مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وقال شي في بيان نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنه يتطلع إلى تبادل وجهات النظر مع الرئيس البرازيلي بشأن تعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر.
وأضاف البيان أن الزعيمين سيتحدثان عن تعزيز استراتيجيات التنمية بين الصين والبرازيل بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية.
وتحتفل البرازيل والصين هذا العام بمرور 50 عاما على العلاقات الدبلوماسية بينهما. والبلدان عضوان في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية.

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