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الحزب الحاكم في السنغال يحقق انتصاراً كبيراً في الانتخابات التشريعية

يدلي الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي بصوته خلال الانتخابات التشريعية المبكرة
18 نوفمبر 2024 08:21

أعلن المتحدث باسم الحكومة السنغالية تحقيق الحزب الحاكم "انتصارا كبيرا" في الانتخابات التشريعية، الأحد.
وقال أمادو مصطفى نديك ساري عبر قناة "تي إف إم" المحلية "أشيد بالشعب السنغالي على النصر الكبير الذي حققه لباستيف"، حزب الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو الذي حصد وفقا له "90 إلى 95% من الأصوات".
وأضاف أن "باستيف سيحصل على أغلبية مؤهلة" من دون أن يحدد عدد المقاعد المحتملة.
من المتوقع أن تنشر وسائل الإعلام توقعات موثوقة لتركيبة البرلمان الجديدة صباح  اليوم الاثنين. 
وتصدر "باستيف" النتائج في أغلبية كبيرة من مراكز التصويت مع بدء إعلان وسائل الإعلام نتائجها الأولية بمجرد نشرها.
كما فاز رئيس الوزراء عثمان سونكو بأغلبية كبيرة في زيغينشور (جنوب).
ودعي نحو 7,3 ملايين ناخب لاختيار 165 نائبا سيشغلون مناصبهم لمدة خمس سنوات. 
وتحتاج السلطات إلى غالبية 60% لمراجعة الدستور من دون الحاجة إلى استفتاء.

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المصدر: وكالات
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