إيطاليا ترفض تغيير سياسة استخدام أسلحتها في أوكرانيا

رفض وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الاثنين، أي تعديل في سياسة بلاده بشأن الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، مشددا على أنه "لا يمكن استخدامها إلا داخل الأراضي الأوكرانية فقط".

وأعلن تاياني، على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن "موقفنا بشأن استخدام أوكرانيا للأسلحة لم يتغيّر. لا يمكن استخدامها إلا داخل الأراضي الأوكرانية".

يأتي تأكيد هذا الموقف إثر سماح واشنطن لكييف بضرب الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى زودتها بها، بحسب من أكد مسؤول أميركي، في تحول استراتيجي كبير قبل أسابيع قليلة من عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة.

ومن شأن هذه الصواريخ، التي يبلغ مداها الأقصى عدة مئات من الكيلومترات، أن تسمح لأوكرانيا باستهداف مواقع لوجستية للجيش الروسي ومطارات عسكرية.

إلى ذلك، أعلن تاياني أنه "يؤيد عقد مؤتمر للسلام بحضور الروس والصينيين والهنود والبرازيليين".

وأضاف "آمل أن تتمكن بكين من لعب دور إيجابي في جعل موسكو تفهم أن هذه الأزمة العبثية يجب أن تتوقف".