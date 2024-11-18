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روسيا تهدد باستخدام أسلحة جديدة في أوكرانيا

صواريخ روسية (أرشيفية)
18 نوفمبر 2024 18:53

هدد فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي)، اليوم الاثنين، باحتمال استخدام موسكو أنظمة أسلحة جديدة في أوكرانيا إذا هاجمتها بصواريخ أميركية بعيدة المدى.
وأفاد مسؤول أميركي، أمس الأحد، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا باستخدام مثل هذه الأسلحة لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية.
ولم يقدم فولودين، مزيدا من التفاصيل عن أنظمة الأسلحة الجديدة التي قد تستخدمها موسكو ضد أوكرانيا.
وذكر، في بيان، أن استخدام أسلحة أميركية لضرب روسيا "سيدمر العلاقات الروسية-الأميركية تماما".

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
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