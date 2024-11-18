الإثنين 18 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تحذّر من "تغيير جذري" في الأزمة الأوكرانية

صواريخ هيمارس الأميركية المتطورة
18 نوفمبر 2024 22:16

حذّرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، من أن استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى زودتها بها الولايات المتحدة، لمهاجمة الأراضي الروسية، سيشكل تصعيدا كبيرا في الأزمة.
وأضافت الوزارة أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يغير طبيعة الأزمة تغييرا جذريا وأن يؤدي إلى رد "مناسب وملموس" من روسيا.
كاند فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) هدد، في وقت سابق اليوم الاثنين، باحتمال استخدام موسكو أنظمة أسلحة جديدة في أوكرانيا إذا هاجمتها بصواريخ أميركية بعيدة المدى.
وأفاد مسؤول أميركي، أمس الأحد، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا باستخدام مثل هذه الأسلحة لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية.
ولم يقدم فولودين، مزيدا من التفاصيل عن أنظمة الأسلحة الجديدة التي قد تستخدمها موسكو ضد أوكرانيا.
وذكر، في بيان، أن استخدام أسلحة أميركية لضرب روسيا "سيدمر العلاقات الروسية-الأميركية تماما".

أخبار ذات صلة
روسيا تهدد باستخدام أسلحة جديدة في أوكرانيا
قتلى وعشرات الجرحى إثر قصف على أوديسا
المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا
أسلحة بعيدة المدى
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد تفتتح فعاليات "قمة المعرفة" وتكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة
علوم الدار
لطيفة بنت محمد تفتتح فعاليات "قمة المعرفة" وتكرّم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للمعرفة
اليوم 22:45
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. فن أبوظبي يعقد جولة إعلامية عن دورته 2024
علوم الدار
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. فن أبوظبي يعقد جولة إعلامية عن دورته 2024
اليوم 22:31
«مستقبل التعليم العالي» يبحث تطوير القطاع بما ينسجم مع الأهداف التنموية
علوم الدار
«مستقبل التعليم العالي» يبحث تطوير القطاع بما ينسجم مع الأهداف التنموية
اليوم 22:30
برعاية حمدان بن محمد.. حتّا تستضيف المرحلة الاستعراضية لرالي دبي
الرياضة
برعاية حمدان بن محمد.. حتّا تستضيف المرحلة الاستعراضية لرالي دبي
اليوم 22:21
صواريخ هيمارس الأميركية المتطورة
الأخبار العالمية
روسيا تحذّر من "تغيير جذري" في الأزمة الأوكرانية
اليوم 22:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©