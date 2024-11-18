روسيا تحذّر من "تغيير جذري" في الأزمة الأوكرانية

حذّرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، من أن استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى زودتها بها الولايات المتحدة، لمهاجمة الأراضي الروسية، سيشكل تصعيدا كبيرا في الأزمة.

وأضافت الوزارة أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يغير طبيعة الأزمة تغييرا جذريا وأن يؤدي إلى رد "مناسب وملموس" من روسيا.

كاند فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) هدد، في وقت سابق اليوم الاثنين، باحتمال استخدام موسكو أنظمة أسلحة جديدة في أوكرانيا إذا هاجمتها بصواريخ أميركية بعيدة المدى.

وأفاد مسؤول أميركي، أمس الأحد، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا باستخدام مثل هذه الأسلحة لتنفيذ هجمات داخل الأراضي الروسية.

ولم يقدم فولودين، مزيدا من التفاصيل عن أنظمة الأسلحة الجديدة التي قد تستخدمها موسكو ضد أوكرانيا.

وذكر، في بيان، أن استخدام أسلحة أميركية لضرب روسيا "سيدمر العلاقات الروسية-الأميركية تماما".