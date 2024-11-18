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العراق.. القوات الأميركية تعيد التموضع في «المثلث الصحراوي»

مركبات عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد (أرشيفية)
19 نوفمبر 2024 02:40

هدى جاسم (بغداد)

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أعادت قوات أميركية تموضعها في قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق وبما يسمى بـ«المثلث الصحراوي».
وقال مصدر مطلع، أمس إن القوات الأميركية في قاعدة «عين الأسد» أعادت التموضع فيما اسماه المثلث الصحراوي غربي العراق، مشيراً إلى أن القوات الأميركية المنتشرة في أجزاء مهمة من القاعدة بدأت منذ ساعات  فجر أمس بإعادة التموضع ضمن مثلث جغرافي يقع شمال وشمال شرق القاعدة ضمن المحور الخارجي للأسوار أو ما يعرف بالمثلث الصحراوي.
وأضاف أن إعادة التموضع تأتي من أجل تعزيز أمن القاعدة خاصة في المناطق المفتوحة ضمن إجراءات السلامة الأمنية التي تعتمد من خلال تدابير على الأرض، مشيراً إلى أن تحليق المسيرات فوق عين الأسد وبكثافة خاصة مع ساعات الفجر بات من المشاهد المألوفة خاصة مع حالة استنفار مستمرة ولكن وفق نسب متباينة في تطبيق معاييرها على الأرض.

العراق
القوات الأميركية
القوات الأميركية في العراق
عين الأسد
قاعدة عين الأسد
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