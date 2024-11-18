الصومال.. «أتميص» تعلن انتهاء المرحلة الثالثة من تخفيض القوات

مقديشو (الاتحاد)

أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميص» انتهاء المرحلة الثالثة من تخفيض قواتها بنجاح.

وأشارت البعثة إلى أن 3000 جندي تم سحبهم من الصومال خلال المرحلة الثالثة، كجزء من استراتيجيات نقل المسؤوليات الأمنية إلى القوات الوطنية الصومالية.

وبدأ تخفيض القوات الأفريقية في 2021 وفقاً لاتفاق بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، نص على انسحاب تلك القوات تدريجياً من الصومال.

ويخطط الاتحاد الأفريقي بحلول ديسمبر 2024 لتقليص قواته إلى مجموعة استشارية صغيرة تدعم حكومة الصومال، وتم أثناء المراحل السابقة من سحب القوات في يونيو وسبتمبر، تسليم قواعد وأراض مهمة للقوات الصومالية.

في الأثناء، أسفر انفجار لغم أرضي في منطقة تقع على بعد نحو 7 كيلومترات من مدينة أفجوي في إقليم شبيلي السفلي بولاية جنوب الغرب عن مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح سكان محليون أن اللغم كان مزروعاً على جانب الطريق، وانفجر أثناء مرور مركبة كانت في طريقها إلى مدينة أفجوي.

ولم تعلن أي جهة عن مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مثل هذه الحوادث غالباً ما تُنسب إلى حركة «الشباب» الإرهابية، التي تستهدف المدنيين وقوات الأمن في مناطق متفرقة من البلاد.