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الأردن: السلام العادل سبيل رفع الظلم التاريخي عن الفلسطينيين

فلسطينيون يبحثون عن ناجين تحت أنقاض منزل مدمر في غزة (أ ف ب)
19 نوفمبر 2024 02:40

عمّان (الاتحاد)

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أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الفلسطينيين، مؤكداً تمسك بلاده بهذا الحل.
وقال الملك، في خطاب العرش خلال افتتاح الجلسة الأولى لمجلس الأمة الـ 20 أمس، إن «السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين».
وأضاف «سنبقى متمسكين به خياراً يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام».
وقال الملك خلال الخطاب إن «قدس العروبة ستبقى أولوية أردنية هاشمية، وسنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استناداً إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة».
وأكد الملك أن «الأردن يقف بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية». وأضاف «نعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب».

الأردن
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