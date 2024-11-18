مصر: انتهاك السيادة اللبنانية يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي

القاهرة (الاتحاد)

دانت مصر بأشد العبارات استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وآخرها استهداف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بمخيم الشاطئ في القطاع، وهو ما أسفر عن عشرات الضحايا.

وشددت مصر، في بيان لوازرة الخارجية، أمس، على أن استمرار استهداف المنشآت الأممية التابعة لوكالة «الأونروا» بالأراضي الفلسطينية المحتلة يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولى واستخفافاً بالمجتمع الدولي، والذي أضحى عاجزاً عن الدفاع عن أبسط قيمه ومبادئه الإنسانية نتيجة لازدواجية معايير فاضحة.

كما دانت مصر الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، محذرة من التمادي في انتهاك السيادة اللبنانية، بما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي.

وأعادت مصر التأكيد على ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، مطالبة الأطراف الفاعلة بالمجتمع الدولي بتبني موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي.