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مقتل 85 من كوادر الدفاع المدني في غزة منذ 7 أكتوبر 2023

عضو بالدفاع المدني الفلسطيني يقف قرب من مبنى محترق في شمال غزة (أ ف ب)
19 نوفمبر 2024 02:40

غزة (الاتحاد)

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أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، أمس، أن الحرب الإسرائيلية أسفرت منذ بدايتها في 7 أكتوبر عام 2023 عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، حيث قتل 85 شخصاً من كوادره في استهداف مباشر دمّر أيضاً عدداً من مراكزه وآلياته، ما أدى إلى شل قدرته على أداء مهامه الإنسانية.
وقال الدفاع المدني في بيان، إن «عدد ضحاياه بلغ 85 قتيلاً، إلى جانب 301 مصاب من أفراده، بينما تعرّض 20 عنصراً للاعتقال من قبل القوات الإسرائيلية».
وأشار إلى «تدمير 17 مركزاً ومقراً تابعاً له، منها 14 مركزاً دُمرت بشكل كلي، و3 مراكز تضررت جزئياً، إضافة إلى ذلك، تعرضت 56 مركبة للتدمير أو الأضرار».
وأضاف الدفاع المدني أن «المركبات التي شملت تدميراً كلياً وزعت على النحو التالي: 12 مركبة إطفاء وإنقاذ، مركبتان لإنقاذ التدخل السريع، 4 صهاريج مياه، 8 مركبات إسعاف، مركبة سلّم إنقاذ هيدروليكي، 13 مركبة إدارية».
وبيّن أن «مراكزه تعرضت للاستهداف المباشر 6 مرات، فيما استُهدفت طواقمه خلال تنفيذ مهام ميدانية 17 مرة، ما أسفر عن تدمير معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف كافة».

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