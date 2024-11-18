الإمارات تقدم مساعدات إغاثية عاجلة للصحفيين الفلسطينيين

غزة (الاتحاد)

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وقدم متطوعو عملية «الفارس الشهم 3»، مساعدات إغاثية عاجلة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث شملت حزمة المساعدات، مواد غذائية وأغطية شتوية؛ لمساندة الصحفيين.

وانطلقت عملية «الفارس الشهم 3» في 5 نوفمبر 2023، لتعكس قيم التضامن الإماراتي مع الشعب الفلسطيني الشقيق، مستندةً إلى تاريخ طويل من الدعم الإنساني والإغاثي.

وتهدف العملية إلى تقديم المساعدات العاجلة للعائلات النازحة في غزة، بما يسهم في التخفيف من تبعات الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأرسلت الإمارات المساعدات الإنسانية والطبية جواً وبراً وبحراً إلى القطاع في أعقد عملية نقل تضمنت 273 طائرة شحن و5 سُفن محملة بالمساعدات.

وتصدرت دولة الإمارات العمليات الإغاثية التي تصل إلى شمال قطاع غزة عبر العديد من الأنشطة التي تستهدف المتضررين في مراكز الإيواء والنزوح.

وعبرت 4 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة.

وتتألف القوافل من 47 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 605 أطنان من المساعدات الإنسانية، تتضمن المواد الغذائية والطبية والمكملات الغذائية للأطفال، إلى جانب الملابس المتنوعة ومواد الإيواء، والاحتياجات الضرورية الأخرى.