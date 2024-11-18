انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في البرازيل

افتتح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، قمة مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم بإطلاق تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع وافقت 81 دولة على دعمه.

واجتمع زعماء دول المجموعة في متحف الفن الحديث في ريو دي جانيرو في محادثات تستمر يومين.

في كلمته الافتتاحية، قال لولا إن التأثيرات المدمرة لتغير المناخ يمكن رصدها بسهولة حول العالم ودعا الزعماء إلى التحرك لمعالجة ارتفاع درجة حرارة الكوكب ومكافحة الفقر.

وحظي التحالف، الذي أطلقه لتنسيق جهود القضاء على الجوع والفقر، بدعم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية وبنوك تنموية ومؤسسات خيرية مثل روكفلر ومؤسسة بيل اند مليندا جيتس.

وقال لولا "الجوع والفقر ليسا نتيجة شح أو ظاهرة طبيعية... إنهما نتاج قرارات سياسية".

يضم جدول أعمال القمة التنمية المستدامة وفرض ضرائب على الأكثر ثراء ومكافحة الفقر والجوع.

كما قال مسؤولون في البرازيل إن مساعي الدولة المستضيفة للقمة من أجل إصلاح نظام الحوكمة العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، ربما يواجه أيضا عقبات.