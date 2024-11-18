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شولتس يجدد رفض إرسال صواريخ متطورة إلى أوكرانيا

صاروخ توروس الألماني المتطور
19 نوفمبر 2024 00:54

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، الاثنين، مجددا تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز الألمانية من طراز "توروس" طويلة المدى، أثناء حضوره قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في البرازيل.
وأكد شولتس على ثبات موقفه، رغم طلبات كييف المتكررة للحصول على الصواريخ ألمانية الصنعلاستخدامها من أجل استهداف العمق الروسي.
جاءت التساؤلات الأخيرة عن صواريخ "توروس" بعد التقارير الإعلامية الأخيرة التي أفادت بأن الولايات المتحدة سمحت لأوكرانيا باستخدام أسلحتها بعيدة المدى لضرب العمق الروسي.
وقال شولتس "لدي أسباب واضحة للغاية بأن رفضي لتسليم صواريخ كروز طراز توروس ... هو قرار صائب". ودافع عن رأيه قائلا إنه سيتعين على الأفراد العسكريين الألمان المشاركة في التحكم بتلك الصواريخ من أجل إصابة أهدافها، مضيفا "ولكن هذا شيء لا يمكنني ولا أريد أن أكون مسؤولا عنه".

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المصدر: د ب أ
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