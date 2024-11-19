ترامب يحضر مراسم إطلاق صاروخ لسبيس إكس في تكساس

ربما يحضر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عملية إطلاق صاروخ تابع لشركة سبيس إكس في تكساس اليوم الثلاثاء.

ولم يستجب فريق ترامب الانتقالي لطلب التعليق على خطط الرئيس المنتخب.



ونشأت صداقة وثيقة بين ترامب وماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وأغنى رجل في العالم والذي أسس شركة سبيس إكس في عام 2002. وكثيراً ما يقدم ماسك المشورة لترامب، وقد أقام لفترة طويلة في نادي مار-إيه- لاجو الذي يملكه ترامب في بالم بيتش.



وستكون عملية الإطلاق سادس رحلة تجريبية تقوم بها شركة سبيس إكس للمركبة ستارشيب.

وتمثل هذه المركبة نظام الصواريخ من الجيل التالي للشركة والذي يعتمد عليه ماسك في تحقيق هدفه المتمثل في إرسال البشر والبضائع إلى المريخ.



وتخطط إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لاستخدام المركبة ستارشيب في مهام لإنزال البشر على القمر خلال العقد الجاري.