الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قمة مجموعة العشرين تصدر بيانها الختامي في ريو دي جانيرو

القادة الذين حضروا إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر يلتقطون صورة جماعية
19 نوفمبر 2024 10:05

انطلقت قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو أمس الاثنين، بتحقيق اختراق غير متوقع، حيث أصدر الأعضاء إعلانا ختاميا في اليوم الأول من المحادثات. ونجحت البرازيل، بصفتها الدولة المضيفة، في تشكيل جدول الأعمال وإدراج أولويات رئيسية من رئاستها لمجموعة العشرين في الوثيقة، بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ، إلى جانب جهود إصلاح المنظمات الدولية.
كما أعرب قادة الدول الصناعية والناشئة الرائدة في العالم عن التزامهم بفرض ضرائب أكثر فعالية على فائقي الثراء، وأكدوا على الهدف الدولي المتفق عليه للحد من الاحتباس الحراري إلى 5ر1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة. تمكنت مجموعة العشرين من التوصل إلى إعلان مشترك مكون من 85 نقطة.

كما شهدت القمة إطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وأكد البيان الختامي أن الجوع لا ينجم عن نقص الموارد أو المعرفة، بل عن نقص الإرادة السياسية لضمان وصول الغذاء للجميع. وأشار البيان إلى ضرورة توسيع المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وتعزيز حماية السكان المدنيين.
مكافحة الفقر والجوع
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن إطلاق "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر" في بداية قمة مجموعة العشرين في ريو. وتعد هذه المبادرة واحدة من الموضوعات الرئيسية في رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، التي تجمع أكبر اقتصادات العالم، وقد لقيت دعما علنيا من 81 دولة.
وقال لولا إن المجموعة ستتبادل الخبرات وتنسق التدابير من أجل الأمن الغذائي: "سيكون هذا أعظم إرث لنا". وأضاف الرئيس البرازيلي أن مكافحة الجوع والفقر هي شرط أساسي لبناء عالم سلمي. وتعهد بنك التنمية الأميركي بالفعل بتقديم 25 مليار دولار للمبادرة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الاتحاد الأوروبي سيشارك أيضا في هذه المبادرة.

أخبار ذات صلة
النعيمي يخطف الأضواء في «أبوظبي إكستريم» بالبرازيل
الرئيس البرازيلي لـ«الاتحاد» في أول حوار حصري مع صحيفة عربية.. لويس دا سيلفا: الإمارات والبرازيل حليفان وقوى بناءة في العالم
المصدر: وكالات
البرازيل
قمة مجموعة العشرين
ريو دي جانيرو
آخر الأخبار
بيونسيه تطل على كرة القدم الأميركية عبر نافذة هيوستن ورافينز
الرياضة
بيونسيه تطل على كرة القدم الأميركية عبر نافذة هيوستن ورافينز
اليوم 11:49
تعيين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وزيراً للرياضة
الرياضة
تعيين رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وزيراً للرياضة
اليوم 11:47
"مدن القابضة" و"حسن علام" تعززان التعاون في "رأس الحكمة"
اقتصاد
"مدن القابضة" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في "رأس الحكمة"
اليوم 11:44
ركلة جزاء متأخرة تقود إسبانيا للفوز على سويسرا
الرياضة
ركلة جزاء متأخرة تقود إسبانيا للفوز على سويسرا
اليوم 11:38
حميد بن راشد يستقبل القارئ عمر القزابري ضيف برنامج «المسجد العامر»
علوم الدار
حميد بن راشد يستقبل القارئ عمر القزابري ضيف برنامج «المسجد العامر»
اليوم 11:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©