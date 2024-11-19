الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لأول مرة.. ملك وملكة إسبانيا يزوران منطقة الفيضانات

لأول مرة.. ملك وملكة إسبانيا يزوران منطقة الفيضانات
19 نوفمبر 2024 18:50

عاد ملك وملكة إسبانيا اليوم الثلاثاء، إلى المنطقة التي دمرتها الفيضانات الكارثية الشهر الماضي، وذلك لأول مرة منذ أن قام الناجون الغاضبون برشقهم هم ومسؤولين بارزين بالطمي في أول زيارة لهم للمنطقة . 
وزار الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا بلدة تشيفا بجانب وزير بالحكومة المركزية والرئيس الإقليمي لغرب فالنسيا، الذي انتقده الكثير من المواطنين لإخفاقه في التعامل مع الفيضانات.   
وصافح فيليب وليتيزيا المواطنين في بداية جولتهما بالقرية. والتقط آخرون الصور لهما. وقد أودت الفيضانات بحياة 227 شخصاً، وأدت لتدمير الآلاف من المنازل والسيارات. 

أخبار ذات صلة
المنخفض المداري "سارا" يتجه نحو المكسيك بعد فيضانات في هندوراس
طوابع التسامح.. حضور إماراتي في الأندلس
المصدر: د ب أ
إسبانيا
فيضانات
آخر الأخبار
«قمة المعرفة 2024» تستكشف آفاق الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المحتوى الرقمي
علوم الدار
«قمة المعرفة 2024» تستكشف آفاق الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المحتوى الرقمي
اليوم 18:56
إغلاق المدارس وتوقف حركة القطارات في بريطانيا جراء موجة صقيع
الأخبار العالمية
إغلاق المدارس وتوقف حركة القطارات في بريطانيا جراء موجة صقيع
اليوم 18:52
لأول مرة.. ملك وملكة إسبانيا يزوران منطقة الفيضانات
الأخبار العالمية
لأول مرة.. ملك وملكة إسبانيا يزوران منطقة الفيضانات
اليوم 18:50
ولي عهد أبوظبي يطلع على سير العمل في مشاريع «مبادلة» في البرازيل
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يطلع على سير العمل في مشاريع «مبادلة» في البرازيل
اليوم 18:47
«فيكتوري 7» جاهز لرابعة جولات مونديال اكس كات
الرياضة
«فيكتوري 7» جاهز لرابعة جولات مونديال اكس كات
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©