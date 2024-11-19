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إغلاق المدارس وتوقف حركة القطارات في بريطانيا جراء موجة صقيع

إغلاق المدارس وتوقف حركة القطارات في بريطانيا جراء موجة صقيع
19 نوفمبر 2024 18:52

 شهدت العديد من أجزاء المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إغلاق عشرات المدارس وتوقف حركة الطرق والقطارات، بينما تسببت موجة صقيع في تساقط الثلوج والأمطار المتجمدة، وتكون الجليد في أنحاء البلاد. 
وأصدر الخبراء في مكتب الأرصاد الجوية ببريطانيا، تحذيرات من الثلوج والجليد، حيث قالوا إنه ثمة كتلة هوائية بحرية قطبية تنتشر من شمال المملكة المتحدة باتجاه الجنوب، وأشاروا إلى أنه من المحتمل انقطاع التيار الكهربائي، كما قد تنعزل المناطق الريفية بسبب الطقس السيئ.
 وعلى صعيد متصل، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصحيفة «ذا جارديان» أن هناك نحو 200 مدرسة في أنحاء المملكة المتحدة أغلقت أبوابها، بينما واجه آلاف الركاب تعرض رحلاتهم لاضطرابات، بسبب إلغاء أو تأخير العشرات من خدمات القطارات إثر تساقط الثلوج على المسارات. 

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المصدر: د ب أ
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