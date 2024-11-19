زيلينسكي يدعو موسكو إلى «سلام عادل»

بروكسل (وكالات)

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، بإحياء ذكرى مرور ألف يوم على بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، داعياً إلى دفع موسكو نحو «سلام عادل».

ودعا زيلينسكي، في خطاب عبرالفيديو أمام البرلمان الأوروبي، لتوجيه الشكر لمؤيدي أوكرانيا، الرئيس الروسي فلاديمير للدخول في مفاوضات سلام حقيقية.

كما انتقد زيلينسكي، في رسالة موجهة بشكل خاص للمستشار الألماني أولاف شولتس، القادة الأوروبيين بسبب تركيزهم على الفوز بالانتخابات على حساب أوكرانيا. وقال: «ألف يوم من الحرب تشكل تحدياً ضخماً»، مشيداً بإنجاز الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في الدفاع عن القيم التي يتحلون بها. واختتم زيلينسكي كلمته، وسط تصفيق من نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في الجلسة الخاصة، قائلاً: «تستحق أوكرانيا أن تجعل العام المقبل عام السلام».

في الأثناء، تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا، حيث أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، هذا الالتزام أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك أمس. وقالت توماس جرينفيلد إنه بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ستستمر الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بالمدفعية والدفاع الجوي والمركبات المدرعة، وغيرها من القدرات والذخائر اللازمة.