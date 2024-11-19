الأربعاء 20 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي يدعو موسكو إلى «سلام عادل»

زيلينسكي يدعو موسكو إلى «سلام عادل»
20 نوفمبر 2024 01:39

بروكسل (وكالات) 

أخبار ذات صلة
واشنطن تعلن استمرار المساعدات العسكرية لأوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: لا كلمات تُعبِّر عن مأساة غزة

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، بإحياء ذكرى مرور ألف يوم على بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، داعياً إلى دفع موسكو نحو «سلام عادل». 
ودعا زيلينسكي، في خطاب عبرالفيديو أمام البرلمان الأوروبي، لتوجيه الشكر لمؤيدي أوكرانيا، الرئيس الروسي فلاديمير للدخول في مفاوضات سلام حقيقية. 
كما انتقد زيلينسكي، في رسالة موجهة بشكل خاص للمستشار الألماني أولاف شولتس، القادة الأوروبيين بسبب تركيزهم على الفوز بالانتخابات على حساب أوكرانيا. وقال: «ألف يوم من الحرب تشكل تحدياً ضخماً»، مشيداً بإنجاز الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في الدفاع عن القيم التي يتحلون بها. واختتم زيلينسكي كلمته، وسط تصفيق من نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في الجلسة الخاصة، قائلاً: «تستحق أوكرانيا أن تجعل العام المقبل عام السلام».
في الأثناء، تعهدت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا، حيث أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، هذا الالتزام أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك أمس. وقالت توماس جرينفيلد إنه بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ستستمر الولايات المتحدة في تزويد أوكرانيا بالمدفعية والدفاع الجوي والمركبات المدرعة، وغيرها من القدرات والذخائر اللازمة.

الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
موسكو
روسيا
أوكرانيا
البرلمان الأوروبي
الحرب في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
غسق شاهين تلقي بيان الإمارات أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: تصاعد الصراع في غزة ولبنان وامتداده لأطراف إقليمية يُهدد استقرار المنطقة
20 نوفمبر 2024
جانب من توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تنفذ صيانة شبكات المياه المتضررة في دير البلح
20 نوفمبر 2024
ترامب أثناء حديثه في غرفة مجلس الوزراء بالبيت الأبيض مع شون دافي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب يسعى لاستخدام الجيش في عمليات ترحيل المهاجرين
20 نوفمبر 2024
أزمة إنسانية خانقة تعصف بالجميع في قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا» تدعو لتدخل سياسي لوقف المجاعة بغزة
20 نوفمبر 2024
صورة جماعية لقادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مجموعة العشرين: قلق عميق إزاء الوضع الإنساني في غزة ولبنان
20 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©