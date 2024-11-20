عاصفة قوية تضرب شمال غرب الولايات المتحدة

وصلت ما يتوقع أن تكون إحدى أقوى العواصف في شمال غرب الولايات المتحدة منذ عقود مساء الثلاثاء، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وسقوط أشجار في جميع أنحاء المنطقة. وأصدر مركز توقعات الأحوال الجوية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة حتى يوم الجمعة. وتعتبر هذه العاصفة "إعصار القنبلة"، وهو مصطلح يستخدم عندما تشتد قوة الإعصار بسرعة. ويتوقع أن يشهد جنوب بورتلاند في ولاية أوريجون إلى شمال منطقة سان فرانسيسكو أمطارا غزيرة بشكل خاص، بحسب ريتشارد بان، عالم الأرصاد في مركز التنبؤات الجوية التابع لخدمة الطقس الوطنية.

وفي شمال كاليفورنيا، كانت هناك تحذيرات من الفيضانات والرياح العاتية، مع توقع هطول أمطار تصل إلى 8 بوصات (20 سنتيمترا) في بعض مناطق خليج سان فرانسيسكو والساحل الشمالي ووادي ساكرامنتو. وتم إصدار تحذير من عاصفة شتوية في شمال سييرا نيفادا على ارتفاع أكثر من 3500 قدم (1066 مترا)، حيث من الممكن أن يصل تراكم الثلوج إلى 15 بوصة (28 سنتيمترا) خلال يومين. وقد تتجاوز هبات الرياح 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة) في المناطق الجبلية، وفقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية. وحذر مركز التنبؤ بالطقس من أنه من المتوقع حدوث العديد من الفيضانات المفاجئة والسفر الخطير وانقطاع الكهرباء وأضرار في الأشجار مع وصول العاصفة إلى أقصى قوتها، اليوم الأربعاء.