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عاصفة قوية تجتاح جنوب الصين

أرشيفية
20 نوفمبر 2024 10:29

علقت بعض المناطق الساحلية في جنوب الصين خدمات العبارات، حيث مرت عاصفة كبيرة عبر بحر الصين الجنوبي، جالبة رياحا قوية وأمواجا عاتية إلى معظم المنطقة.

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تم تخفيض تصنيف العاصفة اليوم الأربعاء من إعصار "مان-يي"، الذي أودى بحياة سبعة أشخاص في الفلبين وفاقم الأزمة التي تسببت بها العواصف المتتالية التي ضربت الدولة المعرضة للكوارث.

وتوقع علماء مناخ زيادة في تكرار هذه العواصف، لكن التحضيرات الأفضل وأنظمة التحذير المبكر في الدول الآسيوية والمحيط الهادئ الأكثر تأثراً ساعدت في التخفيف من بعض أسوأ العواقب. وتسبب ارتفاع درجات حرارة البحر نتيجة للاحتباس الحراري في زيادة كمية الرطوبة في الهواء وتمديد موسم الأعاصير بعد نهايته السنوية المعتادة في سبتمبر.
وشهدت أوروبا، خاصة إسبانيا، وجنوب شرق الولايات المتحدة أيضا عواصف في الأسابيع الأخيرة. 

المصدر: وكالات
الاحتباس الحراري
عاصفة
الصين
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