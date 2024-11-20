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مقتل 20 جندياً خلال يوم في باكستان

أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
21 نوفمبر 2024 01:13

بيشاور (وكالات)

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قُتل عشرون جندياً خلال 24 ساعة في شمال غرب باكستان، في هجومين تبنتهما جماعات إرهابية.
ومساء أمس فجر انتحاري مشتبه به سيارة مفخخة قرب حاجز تابع للجيش بالقرب من بانو في إقليم خيبر بختونخوا، على ما ذكر ضابط في الاستخبارات فضل عدم الكشف عن هويته.
وتحدث مورسيلين خان، وهو ضابط في الشرطة المحلية، عن تبادل إطلاق النار بعد ذلك.
وغداة الهجوم، أعلن الجيش في بيان أمس، مقتل عشرة جنود واثنين من حرس الحدود.
وأكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري تصميمه على مكافحة الإرهاب. 
ودان وزير الداخلية محسن نقفي، من جانبه، الهجوم، بينما يشهد شمال غرب البلاد تصاعداً في أعمال العنف.
ومساء الاثنين الماضي، وفي إقليم خيبر بختونخوا نفسه، هاجم مسلحون نقطة تفتيش لحرس الحدود في منطقة تيراه، بحسب ضابط في الاستخبارات، فضل عدم الكشف عن هويته، مشيراً إلى أن تبادل إطلاق النار بين الطرفين استمر عدة ساعات، مؤكداً مقتل ثمانية جنود وتسعة مهاجمين، وإصابة سبعة آخرين.

باكستان
الجيش الباكستاني
الشرطة الباكستانية
خيبر بختونخواه
الجماعات الإرهابية
الرئيس الباكستاني
آصف علي زرداري
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