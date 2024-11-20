مستوطنون يهاجمون قرية في بيت لحم

رام الله (الاتحاد)

هاجم مستوطنون، أمس، قرية «المنيا» شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، فيما استولى مستوطنون على نبع مياه في الأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قرية «المنيا»، زايد كوازبة، إن مجموعة مستوطنين ممن يعرفون بـ«فتيان التلال» هاجموا قرية «المنيا»، وحاولوا سرقة أغنامهم.

وأضاف أن «مجموعة مستوطنين أقاموا قبل أشهر عدة بؤرة بمحاذاة القرية، ومنذ حينه ضاعفوا اعتداءاتهم على السكان، لإجبارهم على الرحيل».

ولفت إلى أن «المستوطنين يواصلون الاعتداءات على القرية، التي يبلغ عدد سكانها 3 آلاف نسمة، بحماية الجيش الإسرائيلي».

وأوضح كوازبة أن «المنطقة الشرقية من بيت لحم مهددة بالتوسع الاستيطاني، بعد شق طريق استيطانية لوصل مستوطنات مع بعضها».​​​​​​​

وفي الأغوار الشمالية، استولى مستوطنون على نبع مياه في منطقة «أم الجمال».

وقال مهدي ضراغمة رئيس مجلس قرية المالح المجاورة، إن «مستوطنين وصلوا بمركبتهم إلى نبع المياه في خربة أم الجمال، وشرعوا في وضع سياج شائك حوله».

ولفت إلى أن «المستوطنين سبق أن أجبروا قبل 3 شهور أهالي الخربة على الرحيل، بعد تصاعد الاعتداءات عليهم، وسرقة مواشيهم».