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ثوران بركان في آيسلندا

خلفية سماء برتقالية اللون بسبب الحمم المنصهرة من شق في شبه جزيرة ريكيانيس غرب آيسلندا
21 نوفمبر 2024 07:49

ثار بركان ليل الأربعاء-الخميس في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب آيسلندا، في سابع ثوران تشهده البلاد منذ ديسمبر الماضي، بحسب ما أعلنت الأرصاد الجوية.
وقال مكتب الأرصاد الجوية الآيسلندي في بيان إنّ "ثورانا بركانيا بدأ في سوندنوكاغيغار قرب ستورا سكوفيل في الساعة 23,14 ت غ" الأربعاء.

  • ثوران بركان في آيسلندا
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وهذا سابع ثوران بركاني تشهده البلاد في غضون عام واحد.
وأظهرت مشاهد تلفزيونية حية الحمم البركانية وهي تتدفق على طول شقّ أفقي.
وهذا هو الثوران السابع في هذه المنطقة منذ ديسمبر، وآخرها يعود إلى نهاية أغسطس وقد حصل في شبه جزيرة ريكيانيس نفسها حيث يقع مطار ريكيافيك الدولي. 

المصدر: وكالات
ثوران بركان
البراكين
آيسلندا
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