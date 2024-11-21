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«إعصار القنبلة» يضرب الولايات المتحدة

«إعصار القنبلة» يضرب الولايات المتحدة
21 نوفمبر 2024 13:27

ضرب إعصار «القنبلة» العنيف شمال غرب الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء عن نحو نصف مليون شخص.
وذكر المركز الوطني للتنبؤ بالطقس التابع لهيئة الأرصاد الجوية الأميركية، أن الإعصار كان مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح قوية أطاحت بالأشجار، وعطّلت شبكات الكهرباء، ما أدى إلى أضرار واسعة النطاق في المنطقة.
ووفقا لبيان المركز فإن التحذير من هطول أمطار غزيرة يستمر حتى يوم غد الجمعة.
وفي كاليفورنيا، مددت خدمة الأرصاد الجوية مراقبة الفيضانات حتى يوم السبت في المناطق الشمالية من سان فرانسيسكو، حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة شمال الولاية وجنوب غرب أوريجون حتى يوم الجمعة.

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كما حذّر المسؤولون من احتمالية حدوث فيضانات مفاجئة، وانهيارات صخرية، وتدفقات كبيرة من الحطام.

 

المصدر: وام
إعصار
أميركا
الولايات المتحدة الأميركية
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