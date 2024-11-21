الخميس 21 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا تكشف عن تقديرات وفيات السرطان بحلول عام 2050

بريطانيا تكشف عن تقديرات وفيات السرطان بحلول عام 2050
21 نوفمبر 2024 13:32

خلص تقرير جديد إلى أن أكثر من حالة وفاة مبكرة من بين كل أربع حالات في المملكة المتحدة ما بين الآن وعام 2050 ستكون بسبب السرطان.
 وحذرت دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن «المسار الحالي لتكاليف السرطان غير مستدام» وطالبت بتعزيز الاستثمار في الفحوص الخاصة بالسرطان وأعمال التشخيص والعلاج.
 وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الدراسة أفادت بأن الإجمالي السنوي لناتج القوة العاملة في بريطانيا بلغ 6.5 مليار جنيه إسترليني (8.2 مليار دولار)، وهو أقل من الناتج الذي كان يمكن تسجيله في حال لم تكن هناك إصابات بالسرطان، مضيفة أن القوة العاملة تراجعت، بواقع 170 ألف شخص بسبب المرض.
 وأظهر بحث آخر أن حالات الوفاة بالسرطان في بريطانيا في تزايد، حيث من المتوقع أن ترتفع من أكثر من 176 ألف خلال 2025-2023 إلى نحو 208 آلاف في 2040-2038. وأشار باحثو المنظمة في دراسة جديدة إلى أنه «على الرغم من التقدم، فإن السرطان مازال يمثل تحدياً صحياً كبيراً في بريطانيا»، والسبب الرئيس للوفاة. 
وحذرت الدراسة من أنه من المتوقع ارتفاع تكاليف السرطان في المستقبل، في ظل ارتفاع أعمار المواطنين، وهذا سيؤدي إلى زيادة بنسبة 52% في نصيب الفرد في الإنفاق على السرطان ما بين 2023 و2050.

أخبار ذات صلة
آلاف المزارعين البريطانيين يحتجون على ضريبة الميراث
إغلاق المدارس وتوقف حركة القطارات في بريطانيا جراء موجة صقيع
المصدر: د ب أ
بريطانيا
مرضى السرطان
آخر الأخبار
«متحف مولانا» يبحث التعاون مع مركز جمعة الماجد
التعليم والمعرفة
«متحف مولانا» يبحث التعاون مع مركز جمعة الماجد
اليوم 15:23
«مهرجان الأقصر للشعر» يتواصل وسط زخم إبداعي
التعليم والمعرفة
«مهرجان الأقصر للشعر» يتواصل وسط زخم إبداعي
اليوم 14:59
حاكم الشارقة يستقبل أعضاء مجلس القضاء
علوم الدار
حاكم الشارقة يستقبل أعضاء مجلس القضاء
اليوم 14:54
COP29.. تحالف عالمي للقيادات النسائية الدينية في مواجهة تغير المناخ
علوم الدار
COP29.. تحالف عالمي للقيادات النسائية الدينية في مواجهة تغير المناخ
اليوم 14:52
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية البستان
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس ضاحية البستان
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©