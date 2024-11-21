فون دير لاين تعمل كطبيبة على متن رحلة إلى زيورخ

قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خدماتها كطبيبة، عندما شعر أحد الركاب بتوعك على متن رحلة جوية من بروكسل إلى زيورخ، حسبما قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس.

وأضافت «كما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات، فإن أحد أفراد طاقم الطائرة سأل ما إذا كان هناك راكب على متن الطائرة لديه خبرة طبية». وساعدت فون دير لاين، التي عملت كطبيبة مساعدة لعدد من الأعوام بعد التأهل، الراكب لحين الوصول إلى بروكسل، عندما تولى أفراد الطاقم الطبي في المطار المهمة.