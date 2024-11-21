الجمعة 22 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أوكرانيا: موسكو استهدفتنا بصاروخ عابر للقارات

إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي روسي عابر للقارات (أ ف ب)
22 نوفمبر 2024 01:14

كييف (وكالات)

أخبار ذات صلة
بوتين يحذّر: أزمة أوكرانيا اكتسبت "عناصر ذات طابع عالمي"
روسيا تتقدم في شرق أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أعلنت أوكرانيا أن روسيا أطلقت صاروخاً عابراً للقارات خلال هجوم شُن صباح أمس، وذلك في أول استخدام معروف في الحرب لمثل هذا السلاح الذي يبلغ مداه آلاف الكيلومترات.
وأعلنت القوات الجوية عن الإطلاق بعد أن أطلقت أوكرانيا صواريخ غربية على أهداف داخل روسيا هذا الأسبوع، رغم تحذيرات موسكو من أنها ستعتبر مثل هذا العمل «تصعيداً كبيراً» في الحرب المستمرة منذ 33 شهراً.
وقال سلاح الجو إن «هجوماً صاروخياً روسياً استهدف شركات وبنية تحتية حيوية في مدينة دنيبرو بوسط شرق البلاد»، فيما لم يذكر ما الذي استهدفته الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو ما إذا كانت قد تسببت في أي أضرار، لكن الحاكم الإقليمي سيرهي ليساك قال إن «الهجوم الصاروخي تسبب في أضرار لمؤسسة صناعية وأشعل حرائق في دنيبرو، فيما أصيب شخصان».
وأضاف: «أطلقت روسيا صاروخاً من طراز Kinzhal تفوق سرعته سرعة الصوت و7 صواريخ كروز من طراز Kh-101، تم إسقاط 6 منها، إذ تم إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من منطقة أستراخان في الاتحاد الروسي»، من دون أن تحدد نوع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تم إطلاقها.

أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
صاروخ عابر للقارات
آخر الأخبار
إطلاق تجريبي لصاروخ باليستي روسي عابر للقارات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا: موسكو استهدفتنا بصاروخ عابر للقارات
22 نوفمبر 2024
فلسطينيون يسيرون بين المباني المدمرة في حي الشجاعية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الجنائية الدولية» تصدر أوامر باعتقال نتنياهو وجالانت
22 نوفمبر 2024
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
تكساس تمنح ترامب أراضي لبناء «مركز ترحيل» المهاجرين
22 نوفمبر 2024
طفل يقف على أنقاض مبنى مدمر في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: 80% من غزة مناطق عالية الخطورة
22 نوفمبر 2024
ناقلة النفط «سونيون» التي استهدفها الحوثيون قبالة سواحل الحديدة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: لا سلام مع استمرار هجمات الحوثي ضد المدنيين والملاحة الدولية
22 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©