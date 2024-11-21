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مقتل 88 فلسطينياً بقصف إسرائيلي شمال غزة

دخان يتصاعد بعد غارة إسرائيلية على جباليا شمال غزة (أ ف ب)
22 نوفمبر 2024 01:13

غزة (الاتحاد)

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قالت مصادر طبية فلسطينية، أمس، إن الجيش الإسرائيلي قتل 88 فلسطينياً على الأقل في هجمات جوية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة وحي الشيخ رضوان في مدينة غزة. 
وأوضحت مصادر طبية عاملة في مستشفى كمال عدوان، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة هجمات جوية ليلة الأربعاء/ الخميس على منازل سكنية مأهولة بالسكان والنازحين في محيط المستشفى. 
وقالت المصادر إن الطواقم الطبية هرعت إلى أماكن الاستهداف لانتشال الضحايا، حيث تمكنوا من انتشال 66 قتيلاً منهم وعشرات الإصابات، فيما ظل عشرات مفقودين. 
وفي سياق آخر، قتل الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينياً جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بحسب مصادر طبية في مستشفى المعمداني. 
وقالت المصادر الطبية في المعمداني إن طواقم الدفاع المدني نقلت جثث القتلى وعشرات الجرحى إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج.

الجيش الإسرائيلي
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