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مقتل 190 عاملاً صحيّاً في لبنان خلال أقل من شهرين

نازحون لبنانيون يعدون خيمة مؤقتة في عين المريسة بوسط بيروت (أرشيفية)
22 نوفمبر 2024 01:13

نيويورك (الاتحاد)

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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن 190 من العاملين في مجال الرعاية الصحية قتلوا في أقل من شهرين في لبنان.
وأعرب دوجاريك، في مؤتمر صحفي، عن بالغ قلق مسؤولي الأمم المتحدة إزاء الأوضاع الإنسانية في لبنان.
وأوضح أن قطاع الصحة في لبنان تلقى ضربة موجعة نتيجة الهجمات الإسرائيلية المستمرة.
وتابع: «في أقل من شهرين، قُتل 190 عاملاً في مجال الرعاية الصحية، وتم إغلاق ما يقارب 50 مركزاً صحياً و8 مستشفيات».
ودعا دوجاريك، الأطراف إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي، واحترام وحماية الطواقم الطبية والمرافق الصحية.
وفي سياق متصل، قتل 22 شخصاً على الأقل أمس، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في شرق لبنان، وفق ما أوردت وزارة الصحة.
وأحصت الوزارة في بيانات متلاحقة مقتل 22 شخصاً، 8 منهم في بلدة «نبحا» و6 آخرون في بلدة «مقنة»، حيث أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنهم أفراد عائلة واحدة.

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